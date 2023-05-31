На Украине утвердили новые правила отсрочки от призыва

Кабмин Украины утвердил изменения в правила отсрочки и освобождения от призыва

Кабинет министров Украины утвердил новые правила отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, передает РИА Новости.

В частности, теперь отсрочку от призыва могут получить граждане, имеющие одного ребенка или несколько детей в возрасте до 18 лет и воспитывающие их самостоятельно.

Освобождение же от службы могут получить призывники, воспитывающие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детей с тяжелыми заболеваниями, состоят в браке с человеком с инвалидностью или осуществляют уход за нуждающимися в нем людьми.