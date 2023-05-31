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17:58, 31 мая 2023Бывший СССР

На Украине утвердили новые правила отсрочки от призыва

Кабмин Украины утвердил изменения в правила отсрочки и освобождения от призыва

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Кабинет министров Украины утвердил новые правила отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, передает РИА Новости.

В частности, теперь отсрочку от призыва могут получить граждане, имеющие одного ребенка или несколько детей в возрасте до 18 лет и воспитывающие их самостоятельно.

Освобождение же от службы могут получить призывники, воспитывающие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детей с тяжелыми заболеваниями, состоят в браке с человеком с инвалидностью или осуществляют уход за нуждающимися в нем людьми.

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    Алевтина Запольская
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