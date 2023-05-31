Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:13, 31 мая 2023Путешествия

Названы самые необычные летние туры по России

YouTravel.me: самые необычные туры по России проходят в Северной Осетии и на Камчатке

Фото: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock / Fotodom

Эксперты назвали самыми необычными летними турами по России поездки в Северную Осетию, Архыз и на Камчатку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейс авторских туров YouTravel.me.

Первое место рейтинга заняли организованные поездки, во время которых можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Природное явление проходит в августе и наблюдать его можно будет всего несколько секунд в Архызе на высоте 2000 метров. Кроме звездопада, трехдневный тур включает насыщенную развлекательную программу.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

На втором место оказался спелеотур в Пинежские пещеры Беломоро-Кулойского плато, которое располагается в Архангельской области. Третье место заняло путешествие к Северному Ледовитому океану для 12-дневного сплава от Норильска.

Четвертую позицию заняла поездка на Камчатку для знакомства с естественной средой обитания медведей, косаток и других животных. Замыкают рейтинг тур на Шантарские острова в Охотском море к гренландским китам и фототур в Северную Осетию для обучения астросъемке.

Ранее маркетинговая платформа Calltouch раскрыла условия идеального отпуска в представлении россиян. 25 процентов опрошенных выбрали сумму в 200 тысяч рублей подходящей для хорошего отпуска. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план
    Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.