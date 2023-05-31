Названы самые необычные летние туры по России

YouTravel.me: самые необычные туры по России проходят в Северной Осетии и на Камчатке

Эксперты назвали самыми необычными летними турами по России поездки в Северную Осетию, Архыз и на Камчатку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетплейс авторских туров YouTravel.me.

Первое место рейтинга заняли организованные поездки, во время которых можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Природное явление проходит в августе и наблюдать его можно будет всего несколько секунд в Архызе на высоте 2000 метров. Кроме звездопада, трехдневный тур включает насыщенную развлекательную программу.

На втором место оказался спелеотур в Пинежские пещеры Беломоро-Кулойского плато, которое располагается в Архангельской области. Третье место заняло путешествие к Северному Ледовитому океану для 12-дневного сплава от Норильска.

Четвертую позицию заняла поездка на Камчатку для знакомства с естественной средой обитания медведей, косаток и других животных. Замыкают рейтинг тур на Шантарские острова в Охотском море к гренландским китам и фототур в Северную Осетию для обучения астросъемке.

Ранее маркетинговая платформа Calltouch раскрыла условия идеального отпуска в представлении россиян. 25 процентов опрошенных выбрали сумму в 200 тысяч рублей подходящей для хорошего отпуска. 20 процентов респондентов назвали приемлемыми расходы в 150-200 тысяч рублей.