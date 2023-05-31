Военное значение последнего уничтоженного корабля украинского флота оценили

Военный эксперт Кнутов назвал устаревшим последний уничтоженный корабль украинского флота

Последний корабль украинского флота «Юрий Олефиренко» был устаревшим и не использовался по назначению. Так военное значение уничтоженного российскими силами судна в разговоре с «Лентой.ру» оценил военный эксперт Юрий Кнутов. Он также высказался о будущем военно-морских сил (ВМС) Украины.

Что известно о корабле?

«Это советское судно, которое морально и физически устарело и больше имело историческое значение. Это десантный корабль, который использовали как склад. Там находился экипаж, поэтому уничтожение корабля сопровождалось значительными потерями личного состава, материальным ущербом», — сказал он.

Уничтожение этого корабля — это символическое событие, которое фактически поставило крест на черноморском флоте Украины Юрий Кнутов военный эксперт

Корабль был построен в начале 1970-х в польском Гданьске для военно-морского флота СССР. В советские годы носил название СДК-137. В 1994 году его передали Украине и переименовали в «Кировоград». В 2016 году получил имя капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего во время военных действий в Донбассе годом ранее.

Будущее украинского флота

По словам Юрия Кнутова, несмотря на то, что восстановленный украинский флот не будет ультрасовременным, России придется приложить усилия, чтобы его уничтожить.

«Надо сказать, что есть договоренности, что Великобритания поставит несколько корветов, еще несколько корветов строятся в Турции. Поэтому планы восстановления флота есть, деньги на это дело выделяют страны НАТО и Запада. Я бы сказал, что это событие (уничтожение корабля — прим. "Ленты.ру") имеет историческое значение, с другой стороны Киев не собирается успокаиваться на том, что последний его корабль потоплен», — заключил специалист.

Министерство обороны России сообщило, что 29 мая российские силы уничтожили последний корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» в порту Одессы.