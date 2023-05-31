Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 31 мая 2023Бывший СССР

Военное значение последнего уничтоженного корабля украинского флота оценили

Военный эксперт Кнутов назвал устаревшим последний уничтоженный корабль украинского флота

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Последний корабль украинского флота «Юрий Олефиренко» был устаревшим и не использовался по назначению. Так военное значение уничтоженного российскими силами судна в разговоре с «Лентой.ру» оценил военный эксперт Юрий Кнутов. Он также высказался о будущем военно-морских сил (ВМС) Украины.

Что известно о корабле?

«Это советское судно, которое морально и физически устарело и больше имело историческое значение. Это десантный корабль, который использовали как склад. Там находился экипаж, поэтому уничтожение корабля сопровождалось значительными потерями личного состава, материальным ущербом», — сказал он.

Уничтожение этого корабля — это символическое событие, которое фактически поставило крест на черноморском флоте Украины

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Корабль был построен в начале 1970-х в польском Гданьске для военно-морского флота СССР. В советские годы носил название СДК-137. В 1994 году его передали Украине и переименовали в «Кировоград». В 2016 году получил имя капитана 1-го ранга ВМС Украины, погибшего во время военных действий в Донбассе годом ранее.

Будущее украинского флота

По словам Юрия Кнутова, несмотря на то, что восстановленный украинский флот не будет ультрасовременным, России придется приложить усилия, чтобы его уничтожить.

«Надо сказать, что есть договоренности, что Великобритания поставит несколько корветов, еще несколько корветов строятся в Турции. Поэтому планы восстановления флота есть, деньги на это дело выделяют страны НАТО и Запада. Я бы сказал, что это событие (уничтожение корабля — прим. "Ленты.ру") имеет историческое значение, с другой стороны Киев не собирается успокаиваться на том, что последний его корабль потоплен», — заключил специалист.

Министерство обороны России сообщило, что 29 мая российские силы уничтожили последний корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» в порту Одессы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
    «Роскосмос» построит завод по серийному производству спутников
    Силовики нашли обломки атаковавших Москву дронов
    Девушка в бессознательном состоянии выиграла знаменитый забег за сыром
    США направили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов
    Правительство России поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
    Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
    Шварценеггер отреагировал на уход больного деменцией Уиллиса из киноиндустрии
    Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
    Российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.