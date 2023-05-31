Шварценеггер обвинил человечество в безразличии к глобальной проблеме

Арнольд Шварценеггер: всем, кто говорит об изменении климата, плевать на спасение планеты

Исполнитель роли Терминатора, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обвинил человечество в безразличии к спасению планеты от глобального потепления. Актер заявил, что об изменении климата ведутся только разговоры, но к решению проблемы они не приводят, передает CNBC.

«Пока продолжают говорить о глобальном изменении климата, никто не пойдет с ним бороться. Потому что всем на это плевать», — сказал Шварценеггер. Чтобы вызвать у людей желание действовать, актер предложил называть все это «загрязнением» — именно оно способствует изменению климата и выглядит более реальной угрозой для человека.

«У меня есть миссия по сокращению выбросов парниковых газов во всем мире, потому что я хочу иметь здоровое тело и здоровую Землю. Вот за что я борюсь. И это мой крестовый поход», — добавил Шварценеггер.

Актер считает, что для спасения от глобального потепления человечеству необходим новый подход — не противостоять строительству всего нового, а, наоборот, создавать как можно больше связанных с экологически чистой энергией проектов.

Ранее Шварценеггер призвал человечество отказаться от мяса, чтобы снизить выбросы углерода в атмосферу. Актер рассказал, что за последние несколько лет на три четверти сократил объем этого продукта в своем рационе, увеличив потребление овощей и растительной пищи.

