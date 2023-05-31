Путин начал совещание с правительством

Президент Путин в формате видеоконференции начал совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства. Об этом в среду, 31 мая, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Встреча проходит в формате видеоконференции. Основная тема, которую глава государства обсуждает сегодня с кабмином, — инвестиционная политика в регионах и реализация дорожных карт по улучшению делового климата.

О том, что у Путина планируется совещания с правительством, днем ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Уточнялось, что с докладами, в частности, выступят зампредседателя правительства Татьяна Голикова, первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов, а также глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.