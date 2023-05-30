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15:34, 30 мая 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с правительством

Президент Путин 31 мая проведет совещание с членами правительства

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 31 мая, проведет совещание с членами правительства страны. Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, анонсировала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

С докладами на видеоконференции, в частности, выступят первый зампредседателя кабмина Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Основной темой станут вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией «дорожных карт» по трансформации делового климата, уточнили в Кремле. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Глава государства проводил совещание с членами правительства 17 мая. С докладами тогда выступили зампредседателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Основной темой встречи было повышение доступности товаров в новых субъектах страны.

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    Евгения Куликова
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