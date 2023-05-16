Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 16 мая 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с правительством

Президент Путин 17 мая проведет совещание с членами правительства

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, проведет очередное совещание с членами правительства. Мероприятие анонсировала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Уточняется, что основной темой встречи станет повышение доступности товаров в новых субъектах страны.

С докладами выступят зампредседателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что глава государства 16 мая в режиме видеоконференции проведет встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?
В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушение при военном положении
Стали известны подробности взрыва на газопроводе в российском регионе
В российском пункте приема металлолома нашли авиабомбу
Володин назвал Макрона и Шольца людьми из прошлого
Украина вступила в подразделение НАТО
Солистка Little Big выступила с группой «Би-2» в США
Найден эффективный способ лечения рака мозга
Стала известна стоимость авиабилетов из России в Грузию на прямых рейсах
На Украине сообщили о критически малом запасе топлива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.