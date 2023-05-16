Анонсировано совещание Путина с правительством

Президент Путин 17 мая проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, проведет очередное совещание с членами правительства. Мероприятие анонсировала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Уточняется, что основной темой встречи станет повышение доступности товаров в новых субъектах страны.

С докладами выступят зампредседателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что глава государства 16 мая в режиме видеоконференции проведет встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым.