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12:57, 16 мая 2023Россия

Кремль анонсировал встречи Путина с главами Новосибирской и Амурской областей

Песков анонсировал встречи Путина с губернаторами Новосибирской и Амурской областей

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 мая, в режиме видеоконференции проведет встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Одна за другой идут встречи. Среди них будут две встречи с губернаторами. Будет Андрей Травников, Новосибирская область, в режиме видеоконференции, и также в режиме видеоконференции будет Амурская область, Василий Орлов», — сказал представитель Кремля.

3 мая президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

11 мая глава государства провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Песков тогда уточнил, что у президента «идет рутинная череда встреч».

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Никита Абрамов
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