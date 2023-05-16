Кремль анонсировал встречи Путина с главами Новосибирской и Амурской областей

Песков анонсировал встречи Путина с губернаторами Новосибирской и Амурской областей

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 мая, в режиме видеоконференции проведет встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Одна за другой идут встречи. Среди них будут две встречи с губернаторами. Будет Андрей Травников, Новосибирская область, в режиме видеоконференции, и также в режиме видеоконференции будет Амурская область, Василий Орлов», — сказал представитель Кремля.

3 мая президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

11 мая глава государства провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Песков тогда уточнил, что у президента «идет рутинная череда встреч».