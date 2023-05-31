Стало известно о планах Киева провести мировой саммит без России

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о планах Киева провести мировой саммит без России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев вместе с партнерами намерен провести мировой саммит без России. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Украина формирует планы мирового саммита, чтобы в ходе встречи с мировыми лидерами повысить уровень поддержки Киева в вопросе прекращения конфликта. «Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — отметил Ермак.

При этом украинский чиновник исключил прямые переговоры с Россией на данном этапе. По его словам, Киев готов выстраивать диалог «со всеми странами», включая Китай и Бразилию. По данным издания, последнее время Украина укрепляла взаимодействие с этими странами, а также с Индией.

Ранее в Китае призвали возобновить переговоры России и Украины. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.