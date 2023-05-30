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23:55, 30 мая 2023Мир

В Китае призвали возобновить переговоры России и Украины

Зампостпреда КНР при ООН Шуан призвал возобновить переговоры России и Украины

Фото: Unsplash

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что России и Украине следует вернуться к мирному урегулированию конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат призвал возобновить переговоры России и Украины как можно скорее и подчеркнул, что Китай ждет этого момента с нетерпением. «Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого», — отметил он.

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Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал поставки оружия сторонам конфликта на Украине. «Не нужно поощрять ее [войну], подпитывая оружием и поддержкой тех и других. Нужно добиваться достижения мира как можно скорее», — призвал он.

24 февраля 2023 года МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, самыми важными из которых являются возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны конфликта уважать территориальный суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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    Марина Совина
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