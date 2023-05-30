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22:29, 30 мая 2023Мир

Президент Мексики раскритиковал поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Лидер Мексики Лопес Обрадор раскритиковал поставки оружия сторонам конфликта на Украине
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал страны, занимающиеся поставками вооружений сторонам конфликта на Украине. По его словам, это мешает достижению мира, сообщает ТАСС.

«Не нужно поощрять ее [войну], подпитывая оружием и поддержкой тех и других. Нужно добиваться достижения мира как можно скорее», — заявил он.

Мексиканский лидер уточнил, что Мехико ранее выступала с предложением к генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьер-министру Индии Нарендру Моди и Папе Римскому Франциску стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, однако никого не заинтересовала данная инициатива. Он добавил, что Мексика продолжает придерживаться нейтралитета и рассчитывает на достижение мира между сторонами конфликта.

Ранее в Министерстве обороны США рассказали о намерении Вашингтона объявить в среду, 31 мая, о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

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    Марина Совина
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