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22:05, 30 мая 2023Мир

США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи

Пентагон сообщил, что США 31 мая объявят о выделении Украине $300 миллионов военной помощи
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Министерстве обороны США рассказали о намерении Вашингтона объявить в среду, 31 мая, о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем объявить о нем завтра», — заявил представитель Пентагона.

Он не стал приводить подробности того, что именно Соединенные Штаты намерены передать Киеву.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что США «рано или поздно» решатся на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставлять которые ранее Вашингтон категорически отказывался из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, в свою очередь, выразил уверенность в получении Киевом истребителей Eurofighter. Он подчеркнул, что для Украины нет ничего нереалистичного.

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    Марина Совина
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