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06:51, 31 мая 2023Бывший СССР

На Украине остались без электричества почти два миллиона человек

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два млн человек

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два миллиона человек, об этом сообщило Министерство энергетики страны в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Отмечается, что чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы произошла днем 30 мая, что привело к аварийным отключениям света.

В Минэнерго рассказали, что сбои наблюдались в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что этот сбой стал самым крупным по числу обесточенных потребителей, начиная с февраля 2023 года.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал решение властей о повышении тарифов на электричество с 1 июня почти в два раза, отметив, что данная мера необходима для выживания энергосистемы. Кроме того, по его словам, это позволит избежать перебоев с поставками электричества зимой.

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    Марина Совина
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