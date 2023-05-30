Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:51, 30 мая 2023Бывший СССР

На Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество

Министр энергетики Украины Галущенко: повышение тарифов нужно для выживания энергосистемы

Фото: Pixabay

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал решение властей о повышении тарифов на электричество с 1 июня почти в два раза, отметив, что данная мера необходима для выживания энергосистемы. Кроме того, по его словам, это позволит избежать перебоев с поставками электричества зимой, сообщает ТАСС.

«Сегодня ситуация на самом деле критическая. Если говорить просто, то если этого не сделаем, то будущей зимой мы будем иметь проблемы со светом», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что это произойдет вне независимости от масштабов разрушений или обстрелов. Галущенко пояснил, что решение властей повысить тарифы направлено на поддержку энергосистемы и подготовку к зиме. Он добавил, что в настоящее время в стране проводятся масштабные работы по восстановлению объектов производства электроэнергии, а также сетей ее передачи, что требует больших денежных затрат.

Ранее глава Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что власти Украины допускают повышение тарифов на электроэнергию в два раза, поскольку в стране необходим ремонт энергетической инфраструктуры и требуется подготовка в отопительному сезону. По его словам, нужды государства в этой сфере составляют примерно 45-46 миллиардов гривен.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    В Совфеде объяснили пользу системы ГЛОНАСС в беспилотниках
    Врачи раскрыли состояние пострадавших в Ростове-на-Дону
    США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи
    Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни
    Медведев назвал плюсы раннего вылета с «Ролан Гаррос»
    В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    На Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество
    Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону выросло
    В Госдуме назвали несоизмеримой атаку БПЛА в Москве с ударами по объектам ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.