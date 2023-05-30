На Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество

Министр энергетики Украины Галущенко: повышение тарифов нужно для выживания энергосистемы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал решение властей о повышении тарифов на электричество с 1 июня почти в два раза, отметив, что данная мера необходима для выживания энергосистемы. Кроме того, по его словам, это позволит избежать перебоев с поставками электричества зимой, сообщает ТАСС.

«Сегодня ситуация на самом деле критическая. Если говорить просто, то если этого не сделаем, то будущей зимой мы будем иметь проблемы со светом», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что это произойдет вне независимости от масштабов разрушений или обстрелов. Галущенко пояснил, что решение властей повысить тарифы направлено на поддержку энергосистемы и подготовку к зиме. Он добавил, что в настоящее время в стране проводятся масштабные работы по восстановлению объектов производства электроэнергии, а также сетей ее передачи, что требует больших денежных затрат.

Ранее глава Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что власти Украины допускают повышение тарифов на электроэнергию в два раза, поскольку в стране необходим ремонт энергетической инфраструктуры и требуется подготовка в отопительному сезону. По его словам, нужды государства в этой сфере составляют примерно 45-46 миллиардов гривен.