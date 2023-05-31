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09:06, 31 мая 2023Путешествия

Путешественникам раскрыли нюансы повторного получения шенгенской визы

My Trip: Францию назвали одной из самых лояльных стран при повторном получении визы

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Францию назвали одной из самых лояльных к туристам стран при повторном получении шенгенской визы. Нюансы оформления шенгена раскрыли путешественникам в визовом центре My Trip на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По их информации, Франция выдает мультивизу минимум на полгода, а при хорошей визовой истории — от двух до пяти лет. Однако часто бывают случаи с одобрением документа лишь на три месяца. Причиной для такого решения могут послужить маленькие суммы на счетах или место проживания заявителя. Франция более приветлива к тем, кто проживает в Москве, а не в регионе, считают визовые агенты.

В случае с Италией эксперты не заметили каких-либо закономерностей, объяснив, что страна выдает визы «абсолютно рандомно». Чаще всего это бывают короткие сроки до полугода. «Ваши прошлые визы шенген, выданные другими странами, они могут и не засчитать», — добавили специалисты.

Самой предсказуемой по выдаче шенгена страной в My Trip назвали Испанию. Отмечается, что заявитель, уже имевший прежде визу, получит документ на три месяца, а тот, кто подается впервые, — на месяц.

Ранее стало известно, что летом 2023 года начнет действовать соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном. Таким образом, россиянам станет доступен безвиз в еще одно мусульманское государство.

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    Зарина Дзагоева
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