В России раскрыли срок запуска электронной туристической визы

Решетников: электронная туристическая виза должна заработать в России с 1 июля

Единая электронная туристическая виза должна заработать в России с 1 июля 2023 года. Срок запуска программы на профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума раскрыл министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы», — заявил руководитель ведомства.

По словам главы Минэкономразвития, подобная мера позволит облегчить въезд в страну иностранных туристов. «Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России и открыть доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам», — добавил он.

Ранее встало известно, что летом 2023 года заработает соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном.

