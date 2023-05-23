Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 23 мая 2023Путешествия

В России раскрыли срок запуска электронной туристической визы

Решетников: электронная туристическая виза должна заработать в России с 1 июля

Фото: Олег Елков / ТАСС

Единая электронная туристическая виза должна заработать в России с 1 июля 2023 года. Срок запуска программы на профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума раскрыл министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы», — заявил руководитель ведомства.

По словам главы Минэкономразвития, подобная мера позволит облегчить въезд в страну иностранных туристов. «Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России и открыть доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам», — добавил он.

Ранее встало известно, что летом 2023 года заработает соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Нападение диверсантов в Белгородской области квалифицировали по шести статьям УК
В Грузии захотели сохранить поддержку Запада и авиасообщение с Россией
В России раскрыли срок запуска электронной туристической визы
Европейский производитель инсулина задумался об уходе из России
Пятая часть населения Земли подвергнется опасной жаре
Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ
Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках
Российский школьник на линейке ударил одноклассницу ножом
Стали известны подробности о смерти замглавы Минобрнауки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.