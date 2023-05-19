Россиянам станет доступен безвиз в еще одну мусульманскую страну

Минэкономразвития: соглашение о безвизовых поездках между РФ и Ираном заработает летом

Летом 2023 года заработает соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, его слова приводит «Интерфакс».

Таким образом, россиянам станет доступен безвиз в еще одно мусульманское государство. «В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров, — добавил представитель ведомства. — Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает».

Замглавы Минэкономразвития напомнил, что соглашение о безвизовых поездках действует давно, до его реализации оставался один шаг. Более того, по его словам, летом для иранских граждан начнет действовать и электронная виза в Россию.

«Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна, — отметил Вахруков. — С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать».

В свою очередь, заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян уведомил, что визы в Иран для российских туристов должны быть отменены до сентября. «Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», — указал он. Замглавы ведомства также подчеркнул, что Иран — безопасное для российских путешественников государство.

Ранее в мае стало известно, что Россия ведет работу по отмене визового режима с рядом государств исламского мира. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Михаил Богданов.