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09:11, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Российский хакер отреагировал на включение в список опаснейших преступников ФБР

Российский хакер Матвеев не удивился включению в список самых опасных преступников ФБР

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Российский хакер Михаил Матвеев отреагировал на включение в список самых опасных киберпреступников по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США. В интервью изданию The Record вымогатель, широко известный в даркнете под ником Wazawaka, рассказал, что не удивился этому.

«Я не был удивлен. Я понимал, что это произойдет. В мире так много всего происходит, что новости обо мне очень скоро забудутся… Собака лает, а караван идет», — сказал Матвеев.

Он также добавил, что на самом деле не причастен к двум из трех атак, в которых его обвиняет американская прокуратура. Речь идет о взломе IT-инфраструктуры полицейских департаментов Вашингтона и района Проспект Парк (штат Нью-Джерси). Матвеев заявил, что в обоих случаях был тем, кто опубликовал полученные в результате взлома данные в даркнете, но саму атаку проводил не он.

Ранее Матвеев также опроверг, что заработал от 200 до 400 миллионов долларов в виде выкупов после серии заражений инфраструктуры западных компаний программами-вымогателями. По словам хакера, у него нет этих денег.

Американский Минюст объявил Матвеева в розыск, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать. Хакера обвиняют в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive), каждая из которых управляла программами-вымогателями. Ими заражали системы жертв (как правило, крупных компаний), блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.

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    Вениамин Лыков
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