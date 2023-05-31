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09:06, 31 мая 2023Ценности

Блогерша показала способ носить кроссовки без носков и вызвала споры в сети

Блогерша aniezabay1 надела кроссовки без носков, заменив их женскими прокладками

Кадр: @aniezabay1 / TikTok

Блогерша с никнеймом @aniezabay1 показала способ носить обувь без носков и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы не испытывать неудобство из-за указанных предметов гардероба, которые сползают во время ходьбы, девушка решила воспользоваться простым лайфхаком. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как помещает внутрь кроссовок французской марки Lacoste гигиенические женские прокладки и прикрывает ими стельки.

Зрители высказали свое мнение о найденной носкам замене в комментариях. «Отличная идея, попробую», «Это гениально!», «Так же много усилий, как и при надевании носков», «Что если вам потребуется где-нибудь снять обувь и прокладка выпадет?», «Я однажды сняла туфли, проработав так весь день, и она действительно выпала. Было очень неловко», — заявили юзеры.

Ранее блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции.

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    Карина Черных
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