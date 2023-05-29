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06:59, 29 мая 2023Ценности

Блогерша показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках

Блогерша devinraimo: избежать мозолей от обуви на каблуках поможет дезодорант

Кадр: @devinraimo

Блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 156 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции. По словам девушки, она предварительно наносит его на те места на ногах, где у нее обычно появляются мозоли, отметив, что данный метод особенно актуален в летнее время.

«Раньше я всегда пачкала обувь кровью. Однако с тех пор, как я стала использовать данный лайфхак, я могу носить любую обувь без дискомфорта», — заявила автор видео.

В апреле представители бренда женской одежды и обуви Eco.uk раскрыли простой способ ходить на каблуках безболезненно. Сначала на размещенных кадрах модель продемонстрировала открытые зеленые босоножки на каблуках и с тонким ремешком. Затем женщина намазала обильным количеством вазелина пальцы ног и заднюю часть пяток, чтобы избежать появления мозолей, и примерила обувь.

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    Алина Гостева
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