Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:57, 24 апреля 2023Ценности

Раскрыт простой способ ходить на каблуках безболезненно

Представители бренда Eco.uk посоветовали мазать ноги вазелином при хождении на каблуках

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Представители бренда женской одежды и обуви Eco.uk раскрыли простой способ ходить на каблуках безболезненно. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Сначала на размещенных кадрах модель продемонстрировала открытые зеленые босоножки на каблуках и с тонким ремешком. Затем женщина намазала обильным количеством вазелина пальцы ног и заднюю часть пяток, чтобы избежать появления мозолей, и примерила обувь. «Этот способ буквально спасет ваши ноги», — подписано в видео.

Подписчики, в свою очередь, неоднозначно отреагировали на предложенный совет. «Но это же скользко!», «Либо еще можно взять специальные стельки, тоже хороший вариант», «Мне поможет только обезболивающий гель в такой ситуации», — высказались они.

В марте российская телеведущая Ксения Бородина дала отпор подписчикам после критики ее походки в обуви на высоких каблуках. Ранее Бородина поделилась видео, где идет по улице в нюдовых платье и туфлях. Пользователи сети обратили внимание на ее манеру передвигаться. В свою очередь, телеведущая ответила, что придерживается другого взгляда на свою походку, назвав ее отличной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
Заявление России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить
Замминистра просвещения рассказала о важности отечественного опыта в образовании
Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России
Армения обратится в суд ООН из-за действий Азербайджана
Заслуженный юрист России поддержал отмену возможности смены пола в паспорте
Пенсионерка помогла внуку создать кеды из марихуаны в честь Дня курения
В Госдепе отказались комментировать публикацию о давлении США на Киев
Допрос родившей и убившей ребенка в электричке россиянки попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.