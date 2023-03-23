Ведущая Ксения Бородина дала отпор подписчикам после критики ее походки на каблуках

Российская телеведущая Ксения Бородина дала отпор подписчикам после критики ее походки в обуви на высоких каблуках. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Ранее Бородина поделилась видео, где идет по улице в нюдовых платье и туфлях. При этом пользователи сети обратили внимание на ее манеру передвигаться. «Зачем выкладывать видео на каблуках, если не умеете ходить на них? Колени поджимаете», — поинтересовалась одна из пользовательниц.

В свою очередь телеведущая ответила, что придерживается другого взгляда на свою походку, назвав ее отличной. «А я считаю, что я ********** хожу на каблуках, и ваше и другое мнение мне неинтересно», — заявила Бородина. Кроме того, на размещенных кадрах телеведущая прошлась в черном мини-платье и туфлях, чтобы доказать свою точку зрения.

В январе Ксения Бородина снялась в откровенном наряде и показала фото подписчикам. 39-летняя знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена в прозрачном нижнем белье итальянского бренда Gucci.