69-я параллель
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14:03, 31 мая 202369-я параллель

Россиянин спас найденного у трассы новорожденного лосенка

Участковый полиции Елизаров спас найденного у трассы в Якутии новорожденного лосенка

Фото: Gerald Matzka / Globallookpress.com

В Якутии возле трассы близ поселка Светлый Мирнинского района мужчина нашел и спас новорожденного лосенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, пишет YakutiaMedia.

Новорожденное животное обнаружил участковый полиции Артур Елизаров. Он передал лосенка работникам природного парка «Живые алмазы Якутии».

«Осмотрев, специалисты определили, что лосенок — самка. Несмотря на то, что родилась всего 1-2 дня назад, держится малышка хорошо, состояние удовлетворительное», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что лосенку вскоре дадут имя — его придумают жители поселка Светлый, близ которого обнаружили детеныша.

Ранее в селе Яр-сале Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина спас заблудившуюся краснокнижную сову. Птица, которая оказалась одной из трех разновидностей ястребиных сов, занесенных в Красную книгу, забилась под автомобиль

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    Анастасия Шейкина
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