Россиянин спас найденного у трассы новорожденного лосенка

Участковый полиции Елизаров спас найденного у трассы в Якутии новорожденного лосенка

В Якутии возле трассы близ поселка Светлый Мирнинского района мужчина нашел и спас новорожденного лосенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, пишет YakutiaMedia.

Новорожденное животное обнаружил участковый полиции Артур Елизаров. Он передал лосенка работникам природного парка «Живые алмазы Якутии».

«Осмотрев, специалисты определили, что лосенок — самка. Несмотря на то, что родилась всего 1-2 дня назад, держится малышка хорошо, состояние удовлетворительное», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что лосенку вскоре дадут имя — его придумают жители поселка Светлый, близ которого обнаружили детеныша.

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