Россиянин спас заблудившуюся краснокнижную птицу

В селе Яр-Сале в ЯНАО мужчина спас ястребиную сову, которая занесена в Красную книгу

В селе Яр-сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) мужчина спас заблудившуюся краснокнижную сову. Об этом сообщается на странице приюта российского региона во «ВКонтакте».

Птица, которая оказалась одной из трех разновидностей ястребиных сов, занесенных в Красную книгу, забилась под автомобиль. После этого внимание на нее обратил местный житель. Редкую сову он передал в приют.

Там сообщили, что птица находится под присмотром ветеринаров. Ее выпустят в прежнее место обитания после реабилитации.

Найденная птица, как правило, не обитает в ЯНАО. Она встречается на побережье Охотского моря, на Камчатке и Чукотке. Ястребиная сова также обитает на территории, простирающейся с юга Алтая до Забайкалья и Приморья.

Ранее жители Мурманска прямо на улице нашли тяжелораненую краснокнижную птицу и смогли спасти ее. У нее диагностировали вывих плечевого сустава с разрывом связок, а также пневмонию.