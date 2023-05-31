Попавшим в «кредитную яму» россиянам дали совет

Финконсультант Никитина: попавшим в «кредитную яму» стоит составить список долгов

Россиянам, попавшим в ловушку «кредитной ямы», стоит в первую очередь заручиться поддержкой близких и составить подробный список всех своих долгов, рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. В беседе с «Лентой.ру» специалист дала рекомендации тем, кто оказался в подобной ситуации.

«Во-первых, нужно заручиться поддержкой, потому что иногда бывает сложно увидеть ситуацию такой, какая она есть, без прикрас. Люди обычно сбегают с реальности и думают, что все лучше, чем оно есть на самом деле. Здесь нужна поддержка близких людей, которые не осудят и не будут критиковать, потому что человек, который попал в эту "яму", явно на каком-то этапе потерял связь с реальностью, и обычно у таких людей не один и не два кредита, а какое-то значительное количество. Как правило, новые кредиты берутся, чтобы покрыть старые кредиты», — объяснила она.

Далее нужно составить список — это уже половина дела. Записываем название кредитов, процентные ставки, виды кредитов, какой платеж и когда он будет, остаток задолженности. Потом рассортировать их по приоритетности, какие лучше погашать раньше: целесообразнее сначала погашать кредиты с более высокой процентной ставкой — обычно это кредитные карты, если вы не уложились в беспроцентный период Алена Никитина эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант

Никитина пояснила, что в этой проблеме важна психологическая составляющая, а описание на бумаге помогает «очистить» ситуацию от эмоций, увидеть картину в целом и проанализировать ее. При этом она обратила внимание, что процесс может начаться не сразу: по ее словам, важно «созреть» для решительных действий.

Она также отметила, что в некоторых случаях возможно взять кредит, чтобы погасить другие задолженности. Тем не менее, по ее словам, такое может быть уместно только в ситуации, когда идет речь о том, чтобы «выиграть время».

«В некоторых случаях стратегия "взять кредит, чтобы закрыть другой кредит" может быть оправданна, если речь идет о рефинансировании кредита или о том, чтобы взять кредит с меньшей процентной ставкой. Это оправданно, если за этим решением последуют какие-то действительно серьезные меры, увеличение доходов, продажа активов и нужно подождать месяц, а если это нужно, чтобы оттянуть решение вопроса, то новый кредит только усложнит проблему», — рассказала специалист.

Ранее из информации Федеральной службы судебных приставов (ФССП) стало известно, что с января по март 2023 года в России выросло число злостных неплательщиков по кредитам. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их количество увеличилось на четверть, с 11,5 до 14,4 миллиона человек.

Отмечалось, что в абсолютном выражении число исполнительных производств за год выросло на 2,9 миллиона, при этом общая сумма долгов составила порядка двух триллионов рублей — это сопоставимая цифра с показателями 2020-2022 годов. Согласно опубликованной информации, большая часть неплательщиков проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Свердловской областях.