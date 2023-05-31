Среда обитания
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09:16, 31 мая 2023Среда обитания

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Недалеко от архипелага Окленд в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Venti Views / Unsplash

В среду, 31 мая, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на Геологическую службу США.

Толчки зафиксировали недалеко от вулканического архипелага Окленд в Тихом океане. Эпицентр находился на глубине 33 километра. При этом отмечается, что острова в основном считаются необитаемыми.

Сообщений о разрушениях на материковой части и угрозе цунами не поступало. Власти ближайшего города Инверкаргилл заявили, что не ощутили толчки, инфраструктура не пострадала.

Ранее в японской префектуре Тиба около Токио в ночь на четверг, 11 мая, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 40 километров. Угрозы цунами не объявлялось.

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    Нина Ташевская
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