NHK: около Токио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, восемь человек пострадали

В японской префектуре Тиба около Токио в ночь на четверг, 11 мая, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, передает телеканал NHK.

Происшествие произошло в 04:16 по местному времени (22:16 среды по московскому времени). Изначально магнитуда была определена как 5,4, но после понижена до 5,2. Очаг залегал на глубине 40 километров. Угрозы цунами не объявлялось. Число пострадавших увеличилось до восьми человек.

В результате инцидента временно прервали движение поездов, остановили лифты в зданиях.

29 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник.