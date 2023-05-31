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21:36, 31 мая 2023Мир

В США призвали Зеленского признать невозможность победы Украины

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский должен признать неспособность Украины одержать победу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора признать неспособность его страны одержать победу в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, американские власти не стремятся к мирному разрешению конфликта, предпочитая поощрять украинского лидера в его провокациях. «У Украины нет шансов на победу <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — заявил Джиральди.

Как отметил военный, лучшим вариантом развития событий для Киева являлось политическое урегулирование кризиса с последующими переговорами по территориальным вопросам. Но благодаря действиям американской администрации, которая продолжает настаивать на помощи украинской армии до «самой победы», существует риск опасной эскалации конфликта, считает Джиральди.

Ранее стало известно, что Вашингтон направил Украине грант на 1,25 миллиарда долларов. Уточняется, что в этом году американские власти уже предоставили Киеву шесть миллиардов долларов грантовых средств.

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    Марина Совина
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