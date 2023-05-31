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17:26, 31 мая 2023Бывший СССР

США направили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов

Минфин Украины сообщил о полученном от США гранте в размере 1,25 миллиарда долларов

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

США направили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов. О полученных средствах сообщило украинское Министерство финансов в своем Telegram-канале.

«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — говорится в публикации.

Уточняется, что в этом году Киев уже получил от Вашингтона шесть миллиардов долларов грантовых средств. Согласно заявлению ведомства, поддержка США является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов. Полученные средства направят на оплату труда работников образовательной сферы и поставщиков медицинских услуг, а также на выплату пособий семьям с детьми, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) профинансирует контракт на покупку медицинского оборудования для Главного военного клинического госпиталя Минобороны Украины в Киеве. Как отмечалось, общая сумма контракта составляет 3 331 242 евро. Проект планировалось реализовать в рамках программы экстренной поддержки Украины со стороны ЕС.

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    Кристина Есикова
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