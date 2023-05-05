ЕС выделит три миллиона евро на медоборудование для военного госпиталя в Киеве

ЕС потратит более трех миллионов евро на медоборудование для военного госпиталя в Киеве

Европейский союз (ЕС) профинансирует контракт на покупку медицинского оборудования для Главного военного клинического госпиталя Минобороны Украины в Киеве. Как выяснила «Лента.ру», ознакомившись с соответствующей тендерной документацией ЕС, общая сумма контракта составляет 3 331 242 евро.

В указанную сумму входит оплата необходимого медицинского оборудования, а также услуг по его установке, указывается в тендере. Проект будет реализован в рамках программы экстренной поддержки Украины со стороны Евросоюза. Более того, сообщается, что контракту был присужден статус «чрезвычайной срочности, вызванной событиями, непредвиденными для закупающего органа».

«Закупка медицинского оборудования для Главного военного клинического госпиталя в Киеве», — говорится в описании к объекту закупки.

Из документа следует, что в качестве подрядчика закупщик выбрал немецкую компанию-производитель медицинского и диагностического оборудования Siemens Healthcare GmbH.

Ранее в Пентагоне оценили, сколько денег было выделено на поставки оружия Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. Как сообщили в ведомстве, согласно подсчетам, общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов.