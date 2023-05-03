Пентагон назвал объем военной помощи Украине с начала СВО

Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,7 миллиарда долларов

Общий объем военной помощи США Украине достиг 36,4 миллиарда долларов, об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Эксперты оценили, сколько денег было выделено на поставки оружия Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена. «Совокупно Соединенные Штаты обеспечили более 36,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украине с начала работы администрации Байдена», — назвали сумму в министерстве обороны.

При этом с начала специальной военной операции (СВО) Вашингтон выделил Киеву военную помощь в объеме 35,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. США намерены отправить в Киев очередную партию боеприпасов, различного оборудования и амуниции для военных.

