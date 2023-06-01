Сотни военных НАТО выдвинулись в Косово

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что 700 военных альянса выдвинулись в Косово

Сотни военных НАТО уже выдвинулись в непризнанное Косово. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек уточнил, что для поддержки сил сообщества в Косово направляются 700 военных. «Однако это не означает отказа от мирного урегулирования», — добавил он. Секретарь уточнил, что НАТО полностью поддерживает переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой Европейского союза (ЕС).