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09:01, 1 июня 2023Мир

Сотни военных НАТО выдвинулись в Косово

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что 700 военных альянса выдвинулись в Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Сотни военных НАТО уже выдвинулись в непризнанное Косово. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек уточнил, что для поддержки сил сообщества в Косово направляются 700 военных. «Однако это не означает отказа от мирного урегулирования», — добавил он. Секретарь уточнил, что НАТО полностью поддерживает переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой Европейского союза (ЕС).

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    Виктория Кондратьева
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