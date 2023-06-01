Посол РФ дал собирающимся отдохнуть в Турции россиянам важные советы

Посол РФ в Турции посоветовал россиянам проявлять осмотрительность на отдыхе в республике

Собирающимся в Турцию россиянам необходимо проявлять осмотрительность и осторожность при планировании отдыха в тех районах страны, где ведутся работы после февральского землетрясения. Важные советы отечественным туристам в интервью ТАСС дал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

«Убедительная просьба к нашим туристам не забывать приобретать медицинские страховки, — добавил глава российского диппредставительства. — Это поможет избежать очень многих проблем».

Дипломат также рекомендовал соотечественникам соразмерять пребывание на курортах республики с их общим состоянием здоровья. «В этом году весна выдалась прохладной, но обычно на турецком юге в июле и августе очень жарко, — пояснил он. — Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых».

Более того, Ерхов подчеркнул, что отдыхающим следует вести себя внимательнее в море, бассейне и на дорогах, а также не забывать приглядывать за детьми. «Конечно, нашим туристам, как обычно, будет разумным соблюдать законы и обычаи страны пребывания, избегать ссор и конфликтов, особенно в тех местах, где употребляют спиртные напитки», — отметил он.

Ранее Алексей Ерхов заявил, что Турция отказалась от идеи селить отдыхающих из России и Украины в разные гостиницы в этом сезоне. Дипломат объяснил подобное решение небольшим количеством конфликтных ситуаций между туристами в отелях за прошлый сезон.

