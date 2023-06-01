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09:32, 1 июня 2023Путешествия

В Турции отказались от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Посол РФ заявил, что Турция отказалась от идеи селить россиян и украинцев в разные отели

Фото: Ramon Kagie / Unsplash

В Турции отказалась от идеи селить отдыхающих из России и Украины в разные гостиницы в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

Высокопоставленный дипломат объяснил подобное решение небольшим количеством конфликтных ситуаций между туристами в отелях за прошлый сезон. По его словам, расчет идет на сознательность иностранных гостей, которые приезжают в курортную страну, чтобы «отдыхать, а не дебоширить».

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Глава диппредставительства заявил, что периодически в социальных сетях появляется информация о конфликтах на национальной почве, которые возникают между россиянами, украинцами, поляками и туристами из некоторых других государств.

«Здесь важно понять одно: сотрясение воздуха в интернете, пусть даже с большим количеством лайков, защитить ваши права не поможет, — добавил Ерхов. — Если в отношении вас произошло что-то противоправное, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и генеральное консульство по телефону, который у вас должен быть».

При этом посол подчеркнул, что соотечественникам необходимо вести себя достойно, не поддаваться на провокации и не опускаться до хулиганства.

Ранее в мае юрист Алексей Гавришев дал важные советы столкнувшимся с агрессией за границей россиянам. Он отметил, что в случае конфликта на национальной почве во время отдыха за рубежом туристам следует обратиться за помощью к гиду, в полицию или консульство.

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    Фариза Бацазова
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