Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:29, 25 мая 2023Путешествия

Столкнувшимся с агрессией за рубежом российским туристам дали важные советы

Столкнувшимся с агрессией за рубежом россиянам посоветовали обращаться в консульство

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российским туристам в случае конфликта на национальной почве во время отдыха за рубежом следует обратиться за помощью в полицию или консульство. Важные советы столкнувшимся с агрессией за границей россиянам в беседе с «Известиями» дал юрист Алексей Гавришев.

Эксперт подчеркнул, что обычно в гостиницах должен находиться кто-то из сотрудников туроператоров или гид, к которым тоже можно обратиться за помощью.

Кроме того, Гавришев отметил, что в конфликтных ситуациях соотечественникам на отдыхе рекомендуется обращаться к местным правоохранителям, однако беседе с ними может помешать языковой барьер. Поэтому, чтобы избежать недопонимания, лучше заранее обзавестись переводчиком.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
«Русские и украинцы жили тут, не платя ни копейки» Россиянин пожил в монастырях Таиланда. Чем его поразили местные нравы?
«Русские и украинцы жили тут, не платя ни копейки»Россиянин пожил в монастырях Таиланда. Чем его поразили местные нравы?
24 августа 2022

«Лучше, если будут свидетели или какие-либо фото- и видеодоказательства, поскольку может произойти так, что местная полиция не захочет разбираться, кто виноват и в чем причина», — пояснил он. При этом если туристы понимают, что полицейские неохотно занимаются разбирательством, то тогда следует обратиться за помощью в консульство, считает юрист.

Ранее в мае российским туристам стали доступны дешевые туры на Кипр с вылетом в конце мая. Туроператор Tez Tour предложил россиянам отправиться в популярную пляжную страну Европы по суперцене. Стоимость недельной путевки начинается от 22,8 тысячи рублей на человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
Выяснена польза подводных вулканов для борьбы с глобальным потеплением
Десятки выброшенных на британский берег акул озадачили местных жителей
Раскрыты подробности ограничения поставок контактных линз Acuvue в Россию
Министр обороны Швеции прибыл в Киев
Россиянина осудили на 17 лет за поджог деревянного дома вместе с жильцами
Папа Римский призвал покаяться в экологических грехах
Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Павла Дурова
Финляндия потребовала от банков раскрыть данные о крупных депозитах россиян
Алиев и Пашинян устроили перепалку из-за термина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.