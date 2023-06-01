Командир «Ахмата» вслед за двумя соратниками Кадырова обратился к Пригожину

Командир «Ахмата» Алаудинов вслед за двумя соратниками Кадырова обратился к Пригожину

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вслед за двумя соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова обратился к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Алаудинова.

«На протяжении всего периода СВО Рамзан Ахматович лично мне говорил, что нужно поддерживать ЧВК "Вагнер" и что Евгений Пригожин его брат. В свою же очередь, я в каждом своем публичном выступлении отмечал, что ЧВК "Вагнер" работает, что это реально боевое подразделение», — пояснил командир «Ахмата», добавив, что подобное не всегда и не всем нравилось.

Однако, по мнению Алаудинова, не было заметно, что отношение Пригожина было взаимным. Также командир «Ахмата» отметил заслуги подразделения в ходе спецоперации.

«Во главе со мной спецназ "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Вооруженных сил России освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Из которых четыре самые крупные города ЛНР. Спецназ "Ахмат" в состоянии выполнить любую поставленную задачу», — подчеркнул он.

Кроме того, Алаудинов посоветовал «специалистам по оценке всех подразделений» оставить «Ахмат» в покое и перестать пытаться его оценивать.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обратился к бизнесмену Пригожину, назвал его блогером и предложил встретиться. Поводом к этому, по словам депутата, стало высказывание Пригожина о непонимании им задач подразделения «Ахмат». Вслед за этим председатель парламента Чечни Магомед Даудов также опубликовал обращение к Пригожину. По его мнению, бизнесмен своими высказываниями создает «панические настроения» среди российских граждан. Также он призвал Пригожина вспомнить, благодаря кому тот имеет ЧВК.