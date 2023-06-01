Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением

Глава парламента Чечни Даудов обратился к основателю ЧВК «Вагнер» с предупреждением

Глава парламента Чечни Магомед Даудов обратился к основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину с предупреждением. По его мнению, бизнесмен своими высказываниями создает «панические настроения» среди российских граждан. В обращении, размещенном в Telegram-канале, Даудов предложил Пригожину встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной».

Председатель чеченского парламента опубликовал подобный выпад в сторону Пригожина вслед за депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который раскритиковал бизнесмена.

«У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую Мировую войну сразу поставили бы к стенке», — сказал Даудов.

Глава парламента Чечни также призвал Пригожина вспомнить, благодаря кому тот имеет ЧВК. При этом конкретных имен, претендующих на роль возможных покровителей бизнесмена, Даудов в своем обращении не назвал.

«Если такими темпами пойдешь дальше, то ничего хорошего не выйдет. Локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим», — резюмировал он.

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