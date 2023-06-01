Минобороны заявило о наступлении «Ахмата» на марьинском тактическом направлении

Минобороны: спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении

Спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что подразделения первого армейского корпуса на данный момент ведут бои в районе Авдеевки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действующий в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине спецназ «Ахмат» получил новую задачу. Он уточнил, что бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям, а их основной задачей является освобождение ряда населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).