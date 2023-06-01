Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 1 июня 2023Россия

Минобороны заявило о наступлении «Ахмата» на марьинском тактическом направлении

Минобороны: спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Спецназ «Ахмат» продолжает наступление на марьинском тактическом направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что подразделения первого армейского корпуса на данный момент ведут бои в районе Авдеевки.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действующий в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине спецназ «Ахмат» получил новую задачу. Он уточнил, что бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям, а их основной задачей является освобождение ряда населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Минобороны заявило о пресечении действий украинских диверсантов в ЛНР
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.