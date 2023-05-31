Кадыров заявил о новой задаче спецназа «Ахмат» в зоне проведения СВО

Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» готовятся к боевым действиям на донецком направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что действующий в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине спецназ «Ахмат» получил новую задачу. По его словам, бойцы готовятся к боевым действиям на донецком направлении.

«Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил он.

Кадыров уточнил, что они вскоре приступят к активным боевым действиям, а их основной задачей является освобождение ряда населенных пунктов. Он добавил, что в настоящее время осуществляется разработка плана продвижения и освобождения городов и сел, а также идет сбор разведывательных данных.

Ранее глава Чечни комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что скоро покажет в зоне проведения специальной военной операции на Украине, «что такое месть в полном смысле слова».