Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 30 мая 2023Россия

Кадыров пообещал показать на СВО «месть в полном смысле слова»

Глава Чечни Кадыров пообещал показать в зоне СВО «месть в полном смысле слова»
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что скоро покажет в зоне проведения специальной военной операции на Украине, «что такое месть в полном смысле слова». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

При этом руководитель региона отметил, что подробностей раскрывать пока не будет. «Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — добавил глава Чечни.

Кадыров также заявил, что в России необходимо ввести военное положение и использовать все предназначенные для этого ресурсы. По его словам, на Украине нет военных и политиков — только террористы.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были повреждены три дома — в Новомосковском округе на улице Атласова, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. В результате атаки никто серьезно не пострадал.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью. По его словам, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    Медведь покусал игравших на улице детей
    Жизель Бюндхен в бикини попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов
    Опытные туристы раскритиковали пассажиров за одну ошибку и вызвали споры в сети
    Россиянин забрал крупную партию мефедрона из постамата и был задержан полицией
    В Великобритании прокомментировали атаки беспилотников на Москву
    Появились детали дела об участии легионера «Спартака» в контрабанде наркотиков
    В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники
    Раскрыты продажи игр серии «Ведьмак»
    Марк Цукерберг заставил дочерей тренироваться по армейской системе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.