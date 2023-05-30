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17:24, 30 мая 2023Россия

Кадыров заявил о необходимости ввести военное положение по всей России

Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости ввести военное положение по всей России

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

В России необходимо ввести военное положение и использовать все предназначенные для этого ресурсы. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы», — сообщил Кадыров, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая.

Он объяснил, что украинское руководство использует террористические методы и подчеркнул, что меры реагирования на подобные попытки атаки должны быть жестокими. Также глава Чечни призвал страны Европы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение Киеву.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Москве под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате несколько зданий получили повреждения.

В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом и обвинили в случившемся украинскую сторону. По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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    Варвара Родикова
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