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09:35, 30 мая 2023Россия

Пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С»

Минобороны России: в Московской области пять беспилотников сбили комплексом «Панцирь-С»

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Пять беспилотников сбили в небе над Московской областью с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Всего в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных аппаратов самолетного типа, добавили в министерстве.

Минобороны назвало атаку на российскую столицу террористической.

Во вторник, 30 мая, в результате налета беспилотников повреждения получили несколько расположенных в Москве зданий. Атаку подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. В городе ввели план «Тайфун», также сообщалось об отключении спутниковой навигации.

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    Алан Босиков
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