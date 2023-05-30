Пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С»

Минобороны России: в Московской области пять беспилотников сбили комплексом «Панцирь-С»

Пять беспилотников сбили в небе над Московской областью с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Всего в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных аппаратов самолетного типа, добавили в министерстве.

Минобороны назвало атаку на российскую столицу террористической.

Во вторник, 30 мая, в результате налета беспилотников повреждения получили несколько расположенных в Москве зданий. Атаку подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. В городе ввели план «Тайфун», также сообщалось об отключении спутниковой навигации.