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14:43, 1 июня 2023Ценности

Беременная Рианна показала фото в футболке с надписью «Используй презерватив»

Беременная певица Рианна снялась в футболке с надписью «Используй презерватив»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Беременная барбадосская певица Рианна снялась в одежде с надписью о применении средств контрацепции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя исполнительница показала фото в мини-шортах и оверсайз-футболке черного цвета с надписью крупными буквами «Используй презерватив». При этом она держалась за свой округлившийся живот. Звезда дополнила образ остроносыми белыми сапогами на шпильках и с широкими голенищами, массивными солнцезащитными очками и украшениями, а также распустила выпрямленные волосы и накрасила губы коричневым блеском.

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Известно, что в мае 2022 года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky, который стал для нее первенцем. В настоящее время пара ждет появления на свет второго ребенка.

В мае Рианна снялась топлес и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией откровенных снимков, на которых она позирует в кружевных трусах черного цвета, прикрыв руками обнаженную грудь.

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    Алина Гостева
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