Назван самый модный цвет волос лета 2023 года

Glamour: окрашивание под названием Barbie blonde станет популярно летом 2023 года

Модные редакторы Glamour назвали цвет волос, который станет самым модным летом 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте британской версии издания.

Речь идет о светлом окрашивании под названием Barbie blonde («Блонд Барби»), которое подразумевает теплые оттенки. Отмечается, что при подборе цвета парикмахеры в первую очередь вдохновляются внешностью и прической культовой куклы. Популярность данного окрашивания связывают со скорым выходом фильма «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли.

«Будучи блондинками клиентки, обычно чувствуют себя возвышенными и более радостными. Чем более светлый цвет — тем лучше для настроения! Обязательно попробуйте — такое окрашивание идеально подходит для теплого сезона», — высказался парикмахер Люк Хершесон.

Ранее Марго Робби поделилась переживаниями из-за «Барби». Артистка призналась, что после первого прочтения сценария фильма она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину.

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros. Режиссером ленты выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Помимо Робби и Райана Гослинга, в актерский состав картины также вошли Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни и другие актеры.

