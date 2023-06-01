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18:37, 1 июня 2023Ценности

Назван самый модный цвет волос лета 2023 года

Glamour: окрашивание под названием Barbie blonde станет популярно летом 2023 года

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Модные редакторы Glamour назвали цвет волос, который станет самым модным летом 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте британской версии издания.

Речь идет о светлом окрашивании под названием Barbie blonde («Блонд Барби»), которое подразумевает теплые оттенки. Отмечается, что при подборе цвета парикмахеры в первую очередь вдохновляются внешностью и прической культовой куклы. Популярность данного окрашивания связывают со скорым выходом фильма «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли.

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«Будучи блондинками клиентки, обычно чувствуют себя возвышенными и более радостными. Чем более светлый цвет — тем лучше для настроения! Обязательно попробуйте — такое окрашивание идеально подходит для теплого сезона», — высказался парикмахер Люк Хершесон.

Ранее Марго Робби поделилась переживаниями из-за «Барби». Артистка призналась, что после первого прочтения сценария фильма она подумала, что никакая голливудская студия не будет снимать картину.

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Позже производство фильма перешло под руководство студии Warner Bros. Режиссером ленты выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Помимо Робби и Райана Гослинга, в актерский состав картины также вошли Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни и другие актеры.

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    Майя Пономаренко
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