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20:46, 1 июня 2023Силовые структуры

Безработного мужчину задержали за домогательства к 21-летней россиянке

В Петербурге задержали безработного мужчину, домогавшегося 21-летней девушки на остановке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 45-летнего безработного мужчину, домогавшегося 21-летней девушки на остановке. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, днем 12 мая на остановке по улице Комсомола фигурант напал на россиянку и приставал к ней. Полицейские возбудили дело по статье 132 («Насильственны действия сексуального характера») УК РФ.

Отмечается, что полицейским удалось поймать нападавшего на Индустриальном проспекте. Потерпевшая работает укладчицей в магазине бытовой химии.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина с рыжей щетиной и электрошокером изнасиловал детского психолога.

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    Екатерина Власова
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