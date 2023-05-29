В российском регионе мужчина с электрошокером изнасиловал детского психолога

В Петербурге мужчина с рыжей щетиной и электрошокером изнасиловал детского психолога

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают мужчину, изнасиловавшего 53-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, днем потерпевшая обратилась в полицию российского региона. Она рассказала, что в Выборгском районе около железнодорожной станции «63 километр» к ней подошел мужчина. Он стал угрожать женщине электрошокером, а затем надругался над ней.

Россиянка рассказала, что насильник был одет в красную жилетку, синие джинсы, а на ногах у него были бордовые кеды. Кроме того, женщина отметила, что нападавший был лысоват, но имел рыжую щетину. Уточняется, что потерпевшая работает детским психологом.

Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении дела.

