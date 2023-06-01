Раскрыт рост состояния российских миллиардеров в 2023 году

BBI: общее состояние богатейших людей России с начала года выросло на 17,6 млрд долларов

Общее состояние богатейших предпринимателей России с начала 2023 года увеличилось на 17,6 миллиарда долларов. Рост их богатства раскрыло агентство РИА Новости, проанализировав данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Перечь включает 500 самых состоятельных людей мира — россиян в нем сейчас 23. Богатство каждого миллиардера рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых они владеют долей.

Лидером среди российских граждан остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — за 5 месяцев с начала года он разбогател на 650 миллионов долларов, до 29,2 миллиарда. За ним в списке расположился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с приростом состояния на 2,4 миллиарда долларов, до 27 миллиардов. На третьем месте — бенефициар НЛМК Владимир Лисин, увеличивший капитал на 2,2 миллиарда долларов, до 22,1 миллиарда.

Наибольшего прироста богатства удалось добиться совладельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову (попав под санкции, он вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании). С начала года предприниматель стал богаче на 21,2 миллиарда долларов, и теперь его состояние равно 5,9 миллиарда. Пятерку лидеров замыкает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, однако его состояние за указанный период, напротив, уменьшилось — на 168 миллионов долларов, до 18,5 миллиарда.

Обеднел и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), занявший шестое место в рейтинге среди россиян, — на 250 миллионов долларов, до 18,2 миллиарда. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с состоянием 14,2 миллиарда долларов (плюс 1,01 миллиарда). На восьмом месте — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (плюс 2,21 миллиарда, до 14 миллиардов).

За ним следует бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (покинул ряды совладельцев, также попав под санкции) — он потерял 1,53 миллиарда долларов и теперь располагает 11,6 миллиарда. Последний в топ-10 — основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 13,1 миллиона долларов, до 11,3 миллиарда.

Ранее стало известно, что первым в рейтинге BBI снова стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он разбогател до 192 миллиардов долларов, благодаря чему обошел владельца LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Состояние французского бизнесмена оценили в 187 миллиардов долларов.