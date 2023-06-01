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09:18, 1 июня 2023Экономика

Илон Маск вернул себе лидерство в рейтинге богатейших людей планеты

Bloomberg: Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Billionaires Index

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla и Space X Илон Маск вернул себе лидерство в рейтинге богатейших людей планеты. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние выросло до 192 миллиардов долларов, благодаря чему предприниматель обошел владельца LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно. Состояние французского бизнесмена оценили в 187 миллиардов долларов.

В рейтинге самых богатых миллиардеров по версии Forbes ситуация иная — капитал Арно составляет 215 миллиардов долларов. Состояние владельца Twitter вместе с тем оценивают в 200 миллиардов долларов.

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По итогам кризисного 2022 года Арно стал единственным миллиардером в списке, чей капитал составил более 200 миллиардов долларов. Илон Маск, состояние которого из-за падения акций и роста процентных ставок сократилось на 40 миллиардов долларов, опустился на вторую строчку. На третьем месте оказался основатель Amazon Джефф Безос — его капитал сократился со 171 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года до 114 миллиарда в 2022-м.

Журнал Time ранее назвал главу Tesla и основателя SpaceX одним из 100 самых влиятельных людей в мире. Маска включили в список «Титанов» наряду с вдовой основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл, аргентинским футболистом Лионелем Месси, гендиректором TikTok Чжоу Шоуцзы и другими. При этом журналисты издания охарактеризовали бизнесмена как «самого богатого интернет-тролля в мире» и отметили, что он тратит слишком много времени на соцсети, когда мог бы продолжать свои «смелые и вдохновляющие» свершения в карьере.

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    Вячеслав Агапов
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