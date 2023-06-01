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17:51, 1 июня 2023Мир

Блинкен призвал НАТО нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления

Блинкен призвал НАТО до максимума нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления

Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

НАТО должна до максимума нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, страны-участницы НАТО также готовы помочь украинской стороне в создании средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны.

Ранее Блинкен заявил, что все страны НАТО согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. «Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению», — заверил дипломат. При этом он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.

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    Виктория Кондратьева
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