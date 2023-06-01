Блинкен призвал НАТО нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления

Блинкен призвал НАТО до максимума нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления

НАТО должна до максимума нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, страны-участницы НАТО также готовы помочь украинской стороне в создании средне- и долгосрочного потенциала сдерживания и обороны.

Ранее Блинкен заявил, что все страны НАТО согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. «Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению», — заверил дипломат. При этом он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.