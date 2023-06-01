США заявили о согласии всех стран НАТО с вступлением Украины

Блинкен заявил, что все страны НАТО поддержали предоставление членства Украине

Все страны НАТО согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. О такой позиции по вступлению Киева заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Из сегодняшнего совещания было ясно, что все союзники поддерживают бухарестское заявление, и нет никаких разногласий по этому предложению», — заверил дипломат. При этом он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.

Ранее Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине очень мощный пакет политической и практической поддержки на саммите в Вильнюсе в июле. Он отметил, что блок намерен продолжить приводить Украину к стандартам Североатлантического альянса и к совместимости с ним.